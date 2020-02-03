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رياضة

تريزيجيه ينافس على هدف الشهر مع أستون فيلا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:35 م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
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إسماعيل محمود
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن قائمة الأهداف المرشحة ، للفوز بجائزة أفضل هدف في شهر يناير .

ونشر حساب نادي أستون فيلا على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر ، قائمة بالأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف الشهر ، والتي ضمت هدفين للاعب جيراليش أمام ناديي بيرنلي وبرايتون، بالإضافة لهدف المدافع تارجيت أمام ليستر سيتي، وهدف لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه أمام ليستر سيتي، مع إتاحة الفرصة للجمهور للتصويت للهدف الأفضل.

وكان تريزيجيه قد سجل هدفًا قاتلًا في شباك نادي ليستر سيتي في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ( الكاراباوا) ، ليقودهم لنهائي البطولة أمام مانشستر سيتي ، والذي سيقام في الأول من شهر مارس على ملعب ويمبلي الشهير.

يذكر أن تريزيجيه قد انضم لصفوف نادي أستون فيلا في سوق الإنتقالات الصيفي الماضي ، قادمًا من نادي قاسم باشا التركي.
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