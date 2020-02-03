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حوادث

سرقة ربع مليون جنيه من محصل مياه بالقليوبية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على مسلحين قاموا بالسطو المسلح على محصل تابع لشركة مياه القليوبية واستولوا منه على مبلغ مالي كبير تحت تهديد السلاح بمركز القناطر الخيرية .

تلقى بلاغا يفيد بقيام مسلحين مجهولين بالاعتداء على محصل تابع لشركة مياه القليوبية واستولوا منه على مبلغ مالي كبير أثناء سيره في الشارع وفروا هاربين.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام محصل فواتير المياه بالسير في أحد شوارع مدينة القناطر الخيرية استوقفه ملثمون بحوزتهم أسلحة نارية واستولوا منه على حقيبة بها مبلغ مالي يقدر بربع مليون جنيه وفواتير التحصيل وفروا هاربين تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة ضبط الجناة
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