الرياضة المصرية فى أعين طلعت مصطفى العقارية .. رئيس المجموعة: كل الدعم للرياضيين لرفع اسم مصر عاليا بكل المحافل العالمية

هشام طلعت مصطفى العقارية اهتماما كبيرا خاصة فى الفترة الأخيرة للقناعة التامة من المجموعة بأهمية الرياضة لخلق جيل جديد قادر على بناء المستقبل. تعتبر الرياضة من أهم الملفات التى توليها مجموعةاهتماما كبيرا خاصة فى الفترة الأخيرة للقناعة التامة من المجموعة بأهمية الرياضة لخلق جيل جديد قادر على بناء المستقبل.









مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية بالرياضة فى اشكال مختلفة فالشكل الاول يتمثل فى الاهتمام الكبير من اللحظة الأولى لبناء أى مجتمع عمرانى جديد أن تكون الرياضة بمقوماتها المكانية والبشرية موجودة بقوة، وذلك ضمن الرؤية العميقة والمستقبلية للمجموعة بإنشاء مجتمعات متكاملة بيئيا وصحيا ورياضيا واجتماعيا ....وغيره. ويأتى اهتمامبالرياضة فى اشكال مختلفة فالشكل الاول يتمثل فى الاهتمام الكبير من اللحظة الأولى لبناء أى مجتمع عمرانى جديد أن تكون الرياضة بمقوماتها المكانية والبشرية موجودة بقوة، وذلك ضمن الرؤية العميقة والمستقبلية للمجموعة بإنشاء مجتمعات متكاملة بيئيا وصحيا ورياضيا واجتماعيا ....وغيره.









أما الشكل الثانى فيأتي فى شكل دعم مجموعة هشام طلعت مصطفى للرياضة المصرية بشكل عام ضمن المسئولية المجتمعية للمجموعة.





نادى مدينتى العملاق

وهناك عامل أخر هام يأتى فى إطار مساعدة مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية فى تحقيق أهدافها المختلفة فى دعم الرياضة وفتح شهيتها فى تنظيم ليست مسابقات محلية فقط بل إقليمية وعالمية أيضا، وهى أن المجموعة تمتلك أكبر نادى اجتماعى بمصر، ويقع هذا ( الكيان الرياضى العملاق) فى وسط مشروع "مدينتى"، على مساحة 200 فدان، ويهدف إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه وإلهامهم روح الانتماء، فضلا عن توفير وسائل لاستغلال أوقات الفراغ.





ويضم نادى مدينتى العديد من الأكاديميات لمختلف الألعاب تشمل: أكاديمية الكاراتيه، التنس، الباليه، كرة القدم، الملاكمة، الرماية، الجمباز، التايكواندو، الكونغ فو، وصالة للألعاب الرياضية، وأكاديمية كرة السلة، والسباحة.





بطولة مصر العربية للاسكواش

وفى هذا الإطار تم مؤخرا توقيع عقد إقامة بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادى مدينتى الرياضى المقررة فى يوليو 2020، ويشارك فى هذه البطولة مئات اللاعبين من جنسيات مختلفة للفئات العمرية 11، 13، 15، 17، وستالايت رجال وسيدات (مفتوح).





وتعد بطولة مصر العربية الدولية للاسكواش بنادى مدينتى بطولة معتمدة رسميًا من الاتحاد الدولى للاسكواش، مثل بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش وبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على نقاط تساعدهم فى الترتيب العالمي للاعبى الاسكواش، فضلًا عن جوائز مالية تقدر بألف دولار لكل فائز.





بطولة الجمهورية للخماسى الحديث

ومؤخرا ايضا وعلى مدار يومين متتاليين شهد نادى مدينتى منافسات بطولة الجمهورية للخماسي الحديث ( جري وسباحة ) بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأندية على مستوى الجمهورية.





وتعد منافسات السباحة فيها أول بطولة رسمية تقام على مجمع حمامات السباحة الأوليمبي بنادي مدينتي منذ افتتاحه.





ولم يتوقف نادى مدينتى عند تنظيم البطولات الكبرى فحسب، بل اعتبر وجهه ومكان لزيارات كبار الرياضيين العالميين والوفد الرياضية الرسمية، حيث استقبل نادى مدينتى الرياضي أيضا وفدا رسميا من نادي ليفربول الإنجليزي، حيث تم تنظيم احتفالية كبرى بالكلوب هاوس بنادي مدينتي جرى خلالها عرض كأس دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League cup الذي أحرزه نادي ليفربول العام المنصرم ٢٠١٩ بمشاركة لاعب منتخبنا الوطني والنجم العالمي محمد صلاح.





حضر الاحتفالية أكثر من ٧٠٠ لاعب من أكاديمية ليفربول بأندية مدينتي والرحاب الربوة، والمدير الفني لأكاديمية ليفربول، ديفيد ريدلر، وخالد عويس ، المشرف العام على أكاديمية ليفربول.





تطوير مراكز الشباب

وتأكيدا على اهتمام مجموعة هشام طلعت مصطفى بملف الرياضة يوجد بروتوكول مبرم بينها وبين وزارة الرياضة بمقتضاه يتم تخصيص 30 مليون جنيه من أجل تطوير مركز شباب ناصر الوالدية بأسيوط، ومركز شباب الساحة الشعبية بمدينة بلبيس بالشرقية، من أجل تحويلهما إلى مراكز نموذجية يتحتذى بها، برفع كفاءة البنية التحتية وكافة المنشآت وتوسيع المساحات الخضراء وتطوير المناطق المخصصة لممارسة الرياضة كلًا منها على حدة، وفي الوقت ذاته يستهدف البروتوكول أن تخدم هذه المراكز المجتمع ليس رياضيًا فقط بل ثقافيًا إجتماعيًا وصحيًا ايضًا.





وفي الوقت ذاته، وبحسب البروتوكول فإنه تم تخصيص مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه من أجل تقديم الرعاية اللازمة للأبطال الرياضيين، وخدمة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي أطلقته الدولة.





دعم لاعبى أولمبياد طوكيو

ومنذ أيام وقع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزير الدكتور أشرف صبحى لرعاية عدد من لاعبي المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو 2020.





وبمقتضى مذكرة التفاهم ستقدم المجموعة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والطبي والغذائي الواردة من الوزارة، إضافة إلى الخطة التسويقية لبرنامج الرعاية.





وتأتي مذكرة التعاون لدعم لاعبى أولمبياد طوكيو في إطار جهود خدمة المجتمع التي تتطلع إليها مجموعة طلعت مصطفى باستمرار.





وفى هذا الصدد أعلن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أن المجموعة تحتفل خلال هذا العام باليوبيل الذهبى لها، حيث إنها تعمل بمصر منذ عام 1970.





وقال إن شركته تضع نصب أعينها دائما ملف مسئوليتها المجتمعية فى مجالات شتى وفى مقدمتها الرياضة واصفا ذلك قائلا : هذا حق المجتمع الذى نعمل به منذ 50 عاما .





خطة هشام طلعت مصطفى لرعاية أبطال أولمبياد 2020

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية المتكاملة لعدد من اللاعبين في رياضات الرماية والجودو وألعاب القوى والملاكمة والخماسي الحديث، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية، معربًا عن أمنياته في أن تسهم هذه الرعاية في تحقيق التمثيل المشرف، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





وقال إن المجموعة تحرص دائما على تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع في مختلف أعمالها والقيام بدور مؤثر في المسئولية المجتمعية إيمانا منها بأهمية مساهمة القطاع الخاص الوطني بفاعلية في بناء مصر الحديثة على أسس راسخة ومتماسكة.





ومن اللاعبين الذين سوف تدعهم مجموعة طلعت مصطفى فى اولمبياد طوكيو 2020 كل من: هايدى عـادل محمد كمــال، الطالبة بالجامعة الأمريكية، ولها انجازات دولية ومحلية كبرى، واللاعب رمى الرمح إيهاب عبد الرحمن، صاحب العديد من الانجازات الدولية، من بينها الحصول على فضية بطولة العالم بالصين 2015، واللاعب محمد على عبد العال المقيد بالاتحاد المصرى للجودو والسومو وله العديد من الانجازات على المستوى الافريقى والعالمى، واللاعب عبد الرحمن صلاح عرابى التابع لاتحاد الملاكمة والحاصل على العديد من الألقاب الدولية ومنها ذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2018 بإسبانيا، واللاعب عزمى مهيبة وهو لاعب نيشان أوليمبي محترف.





من جانبه أكد لاعب رمى الرمح المصري إيهاب عبد الرحمن، أن لديه طموحا كبيرا فى الحصول على مراكز متقدمة ورفع اسم مصر عاليا فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





وقال إيهاب عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يقدم الشكر لـمجموعة هشام طلعت مصطفى ووزارة الرياضة على الدعم المستمر للاعبين المصريين فى هذه البطولة المهمة.





وأضاف: تعتبر مجموعة هشام طلعت مصطفى من اكثر الشركات التى تضع نصب أعينها دورها المجتمعى، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد واحدة من أفضل الكيانات التى تتفهم كونها عضو فاعل فى المجتمع الذى تعمل به وبالتالى فهى سباقة فى مد يد الدعم للمجتمع فى مجالات شتى، سواء تعليم أو صحة أو رياضة أو غيره.