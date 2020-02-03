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أخبار العالم

استنفار أمني لإسرائيل على حدود لبنان.. وحظر تجول بالمستوطنات الحدودية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أطلق إنذار أمني على طول الحدود بين الأراضي المحتلة ولبنان، لتنتقل عناصر جيش الاحتلال إلى السياج الحدودي لإجراء عمليات التفتيش.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه تم تحديد نشاط مشبوه على طول السياج الحدودي مساء الاثنين.

وأكدت عمليات التفتيش التي أجراها جنود الاحتلال أنه لم تقع أي حوادث أمنية. وطلب من سكان المستوطنات في تلك المنطقة البقاء في منازلهم بعد نشاط مشبوه بالقرب من الحدود.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إنه تم السماح لسكان أحياء شلومي الشمالية الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية وروش هنيكرا في شمال إسرائيل بالعودة إلى الروتين الطبيعي بعد أن انتهى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجراء عمليات تفتيش في المنطقة.
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