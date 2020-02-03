أحمد موسى: السيسي اتخذ قرارا انتظرته الصناعة كثيرا.. و2011 أغلقت 4500 مصنع

علق الإعلامي أحمد موسى على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات الفورية لـ دعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة، قائلا:" قرار انتظره قطاع الصناعة كثيرا منذ 2011".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي اجتمع مع عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وأكد محافظ البنك المركزي للرئيس السيسي أنه هناك آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني في 2011 وأعمال السرقة والاعتداء على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية".



