أحمد موسى: السيسي اتخذ قرارا انتظرته الصناعة كثيرا.. و2011 أغلقت 4500 مصنع

علق الإعلامي أحمد موسى على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات الفورية لـ دعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة، قائلا:" قرار انتظره قطاع الصناعة كثيرا منذ 2011".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي اجتمع مع عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وأكد محافظ البنك المركزي للرئيس السيسي أنه هناك آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني في 2011 وأعمال السرقة والاعتداء على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية".
ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه في عام 2011 تم ضرب السياحة وتم إغلاق 4500 مصطع وتم سرقة ونهب بعض المصانع ، وتدهورت أحوال الصناعة في 2011 نتيجة الفوضى والخراب".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كان هناك خسائر بالمليارات في قطاع الصناعة، وتم غلق العديد من المصانع وإهدار آلاف فرص العمل".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" وجه الرئيس السيسي بتمويل مبادرات البنك المركزي للمصانع المتعثرة".