هنفطر إيه.. فطير بطريقة جديدة وسلطة زبادى

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن تتوافر بها كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل فطيرة بالجبنة

وتقطع لدوائر وتوضع في الفرن حتى تمام النضج

وتقطع لدوائر وتوضع في الفرن حتى تمام النضج

فى وعاء تخلط المكونات ماعدا مقادير الحشوة حتى الحصول على عجينة و تغطى العجينة وتترك لتتخمر

فى وعاء تخلط المكونات ماعدا مقادير الحشوة حتى الحصول على عجينة و تغطى العجينة وتترك لتتخمر

سلطة زبادى



مكونات سلطة الزبادي:





3 ملاعق مايونيز

2 علبة زبادي

ثمرة خيار كبيرة

2 فص ثوم مهروس

نصف ليمونة

ملح و فلفل اسود

ملعقة زيت زيتون





طريقة عمل سلطة الزبادي :