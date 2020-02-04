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مرأة

هنفطر إيه.. فطير بطريقة جديدة وسلطة زبادى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:01 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن تتوافر بها كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل فطيرة بالجبنة

فطيرة بالجبنه للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير فطير بالجبنة
3 كوب دقيق 
ربع كوب زيت 
ربع كوب سمنة 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
نصف كوب لبن بودرة 
رشة ملح 
رشة سكر 
ماء للعجن 
جبنة شيدركريمي 
زيتون أسود حلقات
فلفل أخضر رومي مفروم 

طريقة تحضير فطير بالجبنة
فى وعاء تخلط المكونات ماعدا مقادير الحشوة  حتى الحصول على عجينة و تغطى العجينة وتترك لتتخمر
 وتقطع لدوائر وتوضع في الفرن حتى تمام النضج

سلطة زبادى


مكونات سلطة الزبادي: 

3 ملاعق مايونيز
2 علبة زبادي
ثمرة خيار كبيرة
2 فص ثوم مهروس
نصف ليمونة
ملح و فلفل اسود
ملعقة زيت زيتون

طريقة عمل سلطة الزبادي : 
أبشرى الخيار وأضيفي  الزبادي مع الثوم المهروس والمايونيز والملح والفلفل و الخيار المبشور مع عصير الليمون و زيت الزيتون وقلبي الخليط جيدًا واتركيها لمدة نصف ساعة بالثلاجة قبل تناولها.
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