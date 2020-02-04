أنسو فاتي.. صغير برشلونة حطم أرقام ميسي وأشعل الصراع بين 3 منتخبات.. فيديو

أنسو فاتي .. الفتى القادم من دولة غينيا بيساو الصغيرة الواقعة غرب قارة أفريقيا، لم يكن والده الذي يعمل سائقا يظن أن نجله سيبلغ هذا الاهتمام العالمي في عمر لا يتجاوز 17 عاما ويثير ضجة في عالم الساحرة المستديرة.





أنسو فاتي ، لاعب برشلونة الذي لم يبلغ من العمر 17 عاما لفت الأنظار إليه بعد تألقه مع الفريق الكتالوني في مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الإسباني هذا العام، خاصة بعد تسجيله هدفين في المباراة الاخيرة لبرشلونة أمام ليفانتي من صناعة ميسي.





أنسو فاتي.. من غينيا إلى لاماسيا





طفولة أنسو الشاقة تكشف عن محطات غريبة في حياة اللاعب وأسرته، فوالده الذي بدأ حياته في غينيا بيساو كلاعب كرة قدم أجبرته الحرب الأهلية والظروف هناك على مغادرة البلاد الى البرتغال بحثا عن المراعي الخضراء، ونيل وظيفة مناسبة يحفظ بها حق أسرته في العيش.





ترك الأب الأسرة بعد ولادة فاتي الذي جاء الى الدنيا عام 2002 في ظروف متعثرة للأسرة وصعبة على البلاد، انتقل والد فاتي من البرتغال الى أسبانيا وعمل سائق خاص لدى أحد الأسبانيين الذي قرر دعوة أسرته للعيش في إسبانيا عام 2009.





في ذلك الوقت كان نادي ريال مدريد يضم كريستسانو رونالدو إلى صفوفه، وهو ما راق إلى أنسو فاتي الصغير الذي يعشق الميرنجي ويتعلق برونالدو.





عاش أنسو فاتي في مدينة إشبيلية وجذب الأنظار إليه كلاعب صاعد، وأسرعت الأندية الأسبانية للتعاقد معها، حتى ظفر بخدماته نادي برشلونة الذي ضمه إلى أكاديمية لاماسيا.





وقع فاتي أول عقد احترافي له مع برشلونة 24 يوليو 2019، ووافق على العقد حتى عام 2022 وبشرط جزائي 100 مليون يورو، حيث كانت اصابة ميسي وسواريز فاتحة خير عليه حينما استدعاه مدرب برشلونة فالفيردي لينضم الى الفريق الأول.





أرقام قياسية حطمها اللاعب





بالهدف الذي سجله فاتي في مرمى أوساسونا أصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأسباني يسجل هدفًا، عن عمر 16 عامًا و304 يومًا، بعد كلًا من فابريس أولينغا ، وإيكر مونيين، بينما حطم رقم ميسي وبويان كريكتش ليصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في الليجا.





أنسو فاتي أصبح أيضا أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يبدأ مباراة، حيث كان فيسينس مارتينيز أصغر لاعب بعمر (16 سنة و280 يومًا) في عام 1941، بينما شارك فاتي كأساسي للمرة الأول وهو يبلغ (16 عامًا و320 يومًا).





3 منتخبات تتصارع على أنسو فاتي





بالتأكيد غينيا بيساو بلد المولد، الموطن الأصلي للجوهرة السوداء تسعى للحصول على خدمات اللاعب، لكنه حتى الآن لم يظهر أي اهتماما لارتداء قميص غينيا بيساو.





إسبانيا هي الأخرى تسعى لخطب ود اللاعب الذي نشأ في الأندلس بمدينة شبيلية ولعب لـ هيريرا واشبيلية وينتمي الآن الى نادي برشلونة العريق في الدوري الأسباني.



