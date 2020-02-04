تداول 686 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانى البحر الاحمر تداول 686 شاحنة و31 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة، عزيز اكسبريس، الجونة تريدر وعلى متنهم 140 شاحنة و13 سيارة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 103 شاحنة و6 سيارة.





استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 159 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 101 شاحنة و9 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 51 شاحنة بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 132 شاحنة و2 سيارة .