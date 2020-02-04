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أخبار العالم

تويتر تعلن تورط جهات في إيران وإسرائيل في التجسس على المستخدمين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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وكالات

أكدت شركة تويتر إنها اكتشفت محاولات يُحتمل أنها من قبل جهات تدعمها دولة للحصول على أرقام هواتف مرتبطة بحسابات مستخدمين بعدما كشف باحث أمني عن ثغرة في خاصية "تحميل جهات الاتصال" بالشركة.

وقالت الشركة في بيان نشرته على مدونة الخصوصية إن تويتر رصدت "عددا كبيرا من الطلبات" لاستخدام هذه الخاصية من عناوين بروتوكولات إنترنت (آي.بي) في إيران وإسرائيل وماليزيا.

 وقالت دون مزيد من التفاصيل إن "بعض عناوين بروتوكولات الإنترنت هذه قد تكون لها صلات بجهات ترعاها دولة".

ولم تفصح متحدثة باسم الشركة عن عدد أرقام هواتف المستخدمين التي واجهت هذه المحاولات، وقالت إن تويتر لا تستطيع تحديد جميع الحسابات التي قد تكون تأثرت.

وقالت إن تويتر يشتبه في وجود صلة محتملة بجهات تدعمها دولة لأن المهاجمين في إيران دخلوا موقع تويتر دون قيود على الرغم من حظر الشبكة هناك.

وكان موقع تك كرانش التقني قد كشفت في 24 ديسمبر عن أن الباحث الأمني إبراهيم باليتش استطاع مضاهاة 17 مليون رقم هاتف بحسابات مستخدمين محددين على تويتر عن طريق استغلال ثغرة في خاصية جهات الاتصال على تطبيق تويتر على نظام أندرويد.

وقالت المتحدثة باسم الشركة إن تشغيل هذه الخاصية جرى بشكل تلقائي لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم باستثناء الاتحاد الأوروبي.

وأوقفت تويتر أي حسابات يُعتقد أنها استغلت هذه الأداة.
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