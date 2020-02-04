الأرصاد: حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد ابتداء من الغد.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: إن فترات سطوع أشعة الشمس غائبة خلال هذه الأيام، مشيرا إلى أن هناك حالة من الاستقرار اليوم تشهده البلاد.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر 2"، أنه كان هناك شبورة مائية بالصباح الباكر على الطرق والتي كانت خفيفة، موضحا أنه ابتداء من الاربعاء القادم حتى الاحد تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية.

وأكد الدكتور محمود شاهين، أنه اعتبارا من يوم الغد تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة وإنخفاض مرة أخرى اعتبارا من يوم الجمعة، لافتا إلى وجود نشاط بالرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة من مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد وقد تصل إلى المناطق المكشوفة من غبر البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار خفيفة يوم الأربعاء على أقصى السواحل الغربية تمتد ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية حتى يوم الأحد.