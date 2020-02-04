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رياضة

جونيس يستقر على تشكيل دجلة لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:22 م
تاكيس جونيس مدرب
تاكيس جونيس مدرب وادى دجلة
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عمرو الحلوانى
استقر اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة على تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها اليوم باستاد الجونة فى إطار لقاءات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الدجلاوى بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف. 

خط الدفاع: عمر صلاح ومحمود مرعي وأحمد بيكهام وإساحقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي وبوزاس وأحمد سعيد.

خط الهجوم: حسام عرفات ورفيق كابو ورجب عمران.

وأعلن جونيس قائمة فريقه لمواجهة الجونة والتى ضمت كلا من: محمد عبد المنصف وخالد وليد  ورجب عمران وخالد رضا وعبد الله محمود ومحمود مرعى وأحمد سعيد ومروان حمدى ومحمد هلال وإسحاقو يعقوبو ومحمد عبد العاطى وبسام وليد وعمرو صالح وحسام عرفات وبوزاس فاسيلوس وعبد الكبير الوادى وإبراهيم عايش ورفيق كابو وأحمد رمضان بيكهام وعمر ميرا ومحمد رضا.

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