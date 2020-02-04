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فن

الفنان محمد ممدوح عن الراحلة نادية لطفي :إنا لله و إنا إليه راجعون..شاهد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:06 م
نادية لطفي
نادية لطفي
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انجي ايهاب
نشر الفنان محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة للفنانة الراحلة نادية لطفي يعبر عن حزنه لرحيلها معلقا "وداعا نادية لطفي انا لله وانا اليه راجعون."


و جاءت التعليقات علي الصوره كلاتي :

"لا اله الا الله ربنا يرحمها و يغفرلها "

" ياحبيبتي ربنا يرحمها "

" بموت فيها بجد احلي ممثلة في الدنيا "

" جوهرة السينما المصرية "

كانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.
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