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أخبار البلد

وزير الطيران يشكر طاقم طائرة المصريين القادمة من ووهان وفريق الخدمات الأرضية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:59 م
الطائرة المصرية القادمة
الطائرة المصرية القادمة من ووهان
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نورهان خفاجي

قدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، رسالة شكر إلى الركب الطائر على رحلة شركة سياف للطيران، على عملهم البطولي في نقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل بين المواطنين هناك وانتشاره في عدد من الدول.


وقدم وزير الطيران، الشكر أيضا إلى العاملين بالخدمات الأرضية في محطة برج العرب لقيامهم بخدمة الطائرة المصرية القادمة من مدينة ووهان الصينية، في مطار العلمين الدولي، وسط مخاطر الإصابة بالمرض.

وشكل رجال الخدمات الأرضية بمحطة برج العرب مجموعات عمل تضم 4 منظمى تحميل للقيام بأعمال تفريغ 500 حقيبة كانت داخل الطائرة، وتم نقلهم الي الباصات بعد التعقيم والتطهير، وذلك بخلاف إنزال الحقائب الشخصية الخاصة بركاب الطائرة.


وتم تشكيل مجموعة تضم 4 منظمى التجهيزات للقيام بأعمال نظافة الطائرة بعد نزول الركاب، وتم تشكيل مجموعة فنية للإستقبال والترحيل تضم 4 فنيين للعمل على طبلية التحميل والتى قامت بتفريغ كونتنر الحقائب من مخزن الطائرة.


وجاءت أسماء طاقم الطائرة طراز إيرباص A330 /220‪، الذي 13 شخصًا، وهم (كابتن أشرف الهوارى، كابتن ايمن سراج، كابتن وسام الدين صلاح، كابتن هاني هاشم، كابتن مصطفي كمال، رئيس طاقم احمد جلال، رئيس  طاقم احمد بهجت، رئيس طاقم مصطفي السيد، مضيفه جويه رحاب الشافعي، مضيفه جويه ريهام حلمي، مضيف جوي ايمن طلعت مضيف جوي عبد الرحمن سعيد، مضيف جوي حسن منتصر).


وضمت قائمة الخدمات الارضية التي شاركت في تفريغ الطائرة كل من: "أحمد رمضان محمد ومحمد السياد عوض فني استقبال وترحيل" و"سامح السيد سعيد وأحمد مصطفي ووسيم محمد مصطفي ولطفي خميس ومحمد كامل وغريب محمد وأحمد يوسف ونبيل مجدي فنوا التحميل"، ومحمود عبدالله فني سائق تحميل، وإسماعيل محمد فني سائق مهبط.


يذكر أن مطار العلمين استقبل أمس الاثنين، طائرة تابعة لشركة سياف للطيران إحدي شركات الطيران المدني، وعلي متنها 290 راكبا و11 رضيعا  قادمين من مدينة ووهان الصينية بعد طلبهم العودة إلي أرض الوطن بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل هناك.

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