سفير السنغال: نشكر الشعب المصرى والقيادة السياسية على حفاوة استقبالنا كضيف شرف معرض الكتاب

قال السفير السنغالى الذى حلت دولته كضيف شرف الدورة المنقضية لمعرض الكتاب، إننا لسنا سعداء بالمشاركة فى معرض الكتاب وحلولنا كضيف شرف للمعرض فى دورته الـ51 وحسب، وإنما نتوجه بالشكر للشعب المصرى ووزارة الثقافة المصرية على حفاوة الإستقبال، و التسهيلات الكبيرة التى قدمتها الوزارة وإدارة المعرض لتسهيل مشاركتنا فى المعرض.





وأضاف على هامش المؤتمر الختامى لفعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، أننا متمسكون بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين الشعبين المصرى والسنغالى، كما نتوجه بالشكر للقيادة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.