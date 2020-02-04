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أخبار العالم

بـ 5 شروط.. مجلس النواب الليبي يوافق على المشاركة في حوار جنيف

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:20 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
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شيماء مصطفى
وافق مجلس النواب الليبي على المشاركة في حوار جنيف ضمن شروط معينة، وفقًا لما أفادت به قناة "العربية" في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.


وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك": «مجلس النواب أقر في جلسة، إصدار قرار باسم مجلس النواب، بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف».

ولفت بليحق إلى أن القرار يتضمن:

1- اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان، وأن يتم إحالة ذلك لرئيس مجلس النواب الليبي.
2- أن يتم إحالة قائمة الـ14  إلى مجلس النواب.
3- أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.
4- ألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب. 
5- عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أعلن أن طرفي الأزمة وافقا على تحويل الهدنة لاتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأطراف الليبية ستحدد الجهات التي قد تشرف على وقف إطلاق النار.

ووفقًا لقناة "العربية"، أكد "سلامة" في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أنه يعمل على ردم هوة الخلافات بين أطراف الأزمة في ليبيا، لافتا إلى أن اللجنة العسكرية تعمل في جنيف على تثبيت الهدنة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعقد بعد أسبوعين محادثات في جنيف بشأن الشق السياسي في ليبيا.

وأكد أن إنتاج النفط في ليبيا تلقى ضربات كبيرة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ موقف صارم بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع الليبي.

وطالب بضرورة وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا، وذلك ردا على مواصلة تركيا إرسال قوات لمساعدة حكومة الوفاق، مؤكدا أنه طلب من مجلس الأمن دعم مخرجات مؤتمر برلين، وذلك عقب عدم احترام حظر الأسلحة.
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