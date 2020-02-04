بهذه الكلمات | روجينا تنعي الراحلة نادية لطفي

نعت الفنانة روجينا الراحلة نادية لطفى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وقامت بنشر صورة لها.





وعلقت روجينا على الصورة قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمها و يغفرلها و يجعل مثواها الجنة".





وتفاعل متابعو روجينا مع الصورة معلقين: وداعا أيقونة السنما المصرية، وفى الجنة ان شاء الله، والله يرحمها".



