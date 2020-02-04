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فن

بهذه الكلمات | روجينا تنعي الراحلة نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:36 م
روجينا
روجينا
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شروق حمدى
نعت الفنانة روجينا الراحلة نادية لطفى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وقامت بنشر صورة لها. 

وعلقت روجينا على الصورة قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمها و يغفرلها و يجعل مثواها الجنة".

وتفاعل متابعو روجينا مع الصورة معلقين: وداعا أيقونة السنما المصرية، وفى الجنة ان شاء الله، والله يرحمها".

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ قليل، داخل المستشفي التى ترقد بها بعد صراع مع المرض.

وكانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك، وفقدت الوعي.


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