حظر السفر.. هل يكون الحل السحري لوقف انتشار فيروس كورونا المرعب؟

أبلغت هونج كونج عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا وقررت إمارة ماكاو إغلاق الكازينوهات لمدة أسبوعين في الوقت الذي تكافح فيه الأراضي الصينية لوقف انتشار وباء أودى بحياة أكثر من 425 شخصا فيها، وهو ما يطرح مسالة حظر السفر، وهل يكون الحل السحري لوقف انتشار المرض، وفق ما ذكرت تقاير صحفية دولية.





قال موظفو مستشفى بهونج كونج إن أول حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس كانت، لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا وكان يعاني من مرض كامن وزار مدينة ووهان الصينية - مركز اندلاع المرض - في يناير.





وتعد هذه ثاني حالة وفاة لفيروس كورونا خارج البر الرئيسي للصين بعد وفاة رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا في الفلبين، مما أثار دعوات للسلطات في المركز المالي الآسيوي لإغلاق الحدود مع الصين، وفق ما ذكر تقرير لوكالة رويترز.





وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي لليوم الثاني، لإجبار الحكومة على إغلاق الحدود بالكامل مع الصين.





وقالت تشنج، الممرضة البالغة من العمر 26 عامًا التي شاركت في الإضراب: "مع رفض كاري لام إغلاق الحدود ، فقد تأتي المزيد من الحالات... لا نهدد الحكومة ، بل نريد فقط منع تفشي المرض".





وأعادت أحداث وباء فيروس كورونا ذكريات في هونج كونج من مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) عام 2003 ، وهو فيروس كورونا آخر ظهر من الصين وأدى إلى مقتل حوالي 300 شخص في المدينة.





والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا وفيتنام هي من بين الدول التي رفضت دخول الرعايا الأجانب الذين زاروا الصين مؤخرًا.





لكن لام رئيسة هونج كونج رفضت الدعوات لإغلاق الحدود بأكملها ، قائلًا إنها ستكون غير ملائمة وغير عملية وتمييزية.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا أوجد حالة طوارئ صحية عالمية، ولكنها قالت إن القيود المفروضة على السفر ليست ضرورية لاحتواء الوباء، لأن له قدرة على الانتشار.





وعقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيس مؤتمرا صحفيا في جنيف ، ذكر فيه أن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد يمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا، مؤكدا أن المنظمة لا تؤيد أو حتى تعارض فرض حظر السفر للصين أو التجارة معها.

بجانب تحديد وباء فيروس كورونا الجديد كطارئ صحي ، أصدرت المنظمة 7 توصيات، وفي أولاها أكد جبريسيس بشكل خاص: "لا يوجد سبب لاتخاذ تدابير غير ضرورية للتدخل في السفر والتجارة الدولية، فلا توصي المنظمة بالحد من التبادل التجاري وحركة الأفراد" ، إضافة إلى دعوتها لجميع البلدان إلى تنفيذ قرارات متسقة مستندة إلى الأدلة. وأشاد جبريسيس بجهود الصين لمكافحة الوباء ورأى تصرفات الصين قدوة حسنة للمجتمع الدولي وقدمت مساهمة كبيرة في الحد من تفشي الوباء إلى خارج حدودها. في مقابل هذه الدعوات، وفي آخر محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حظر مؤقت على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة الذين زاروا الصين مؤخرًا.





لكن وبحسب مجلة ذا ناشيونال إنتريست، ليس من الواضح ما هي الأدلة العلمية، إن وجدت، التي جعلت إدارة ترامب تبع هذه السياسة ومن الذي كان داخل الإدارة وراءها.





قالت المجلة، أن أحد المتغيرات التي تؤثر على تقدير فعالية تدابير مكافحة تفشي المرض هو انتقال الفيروس - ويتم قياسه تقليديًا من خلال ما يسمى رقم التكاثر الأساسي أو R 0 .





والـ R 0 هو متوسط ​​عدد الأشخاص الذين تصيبهم حالة واحدة في مجتمع غير مصاب.





وتقول الدراسات التي تفحص فائدة حظر السفر في الحد من انتشار الأنفلونزا، إنها وجدت فعالية محدودة لهذه السياسة.





على وجه الخصوص ، في حالة وجود فيروس R 0، يجب أن يكون حظر السفر الدولي مقيدًا للغاية (أي إيقاف أكثر من 90٪ من السفر الجوي) ليكون له أي تأثير.





وحتى مع ذلك، فإن هذه التدابير التقييدية تؤخر فقط انتشار العدوى بشكل طفيف، ولها تأثير ضئيل للغاية على حجم تفشي المرض.





وتشير البيانات الأولية إلى أن الفيروس التاجي أو الكورونا أكثر قابلية للانتقال من فيروسات الأنفلونزا الأخرى، بدرجة R 0 من 2.0 إلى 3.1 ، ويشير هذا الدليل إلى أن حظر السفر لن يمنع انتشار فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة أو غيرها، حتى الحظر الأكثر صرامة قد يؤخر ظهوره بضعة أسابيع على الأكثر.





ليس من المحتمل فقط أن يكون حظر السفر غير فعال بمرض مثل فيروس كورونا الجديد، ولكن من المحتمل أيضًا أن يكون هناك تأثيرات اقتصادية واجتماعية وعامة على نطاق واسع من جراء الحظر.





فحظر السفر يعرقل النشاط الاقتصادي ، ويحتمل أن يوصم السكان والجماعات العرقية بشكل سلبي، ويمكن أن يؤثر على تقديم الأدوية والإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج المصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى.





بالإضافة إلى تقييد دخول الرعايا الأجانب بتاريخ سفرهم إلى الصين، أعلنت إدارة ترامب أيضًا أن المواطنين الأمريكيين العائدين من مقاطعة هوبي سيتم عزلهم لمدة 14 يومًا.





ولفتت المجلة إلى إنه يمكن لتجربة مثل وباء الإيبولا من عام 2014 إلى عام 2015 أن تكون مفيدة، عندما فرضت العديد من الولايات الأمريكية وضع الحجر الصحي للحد من انتشار الإيبولا، كان هناك آثار سلبية لذلك.





ينطوي الحجر الصحي على الفصل بين شخص غير مريض أو يظهر عليه أعراض المرض ويُحتمل تعرضه للمرض من أجل منع انتقال العدوى.





لكن لكي يكون الحجر الصحي فعالًا، يجب أن ينتقل المرض قبل ظهور الأعراض، وهذا لم يكن الحال بالنسبة لفيروس إيبولا، لكن الأدلة الأولية تشير إلى أن فيروس كورونا قد ينتقل قبل ظهور الأعراض.

ومن هذا المنطلق، لايعد حظر السفر هو الخيار الأنجح، لأن كورونا لاتظهر اعراضه إلا بعد 14 يومًا من تاريخ الإصابة به، بعكس حالات الوباء الأخرى كإيبولا التي كانت تظهر أعراضها مباشرة.





بحث تقرير نشرته كلية الحقوق بجامعة ييل والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) ، استجابة الولايات المتحدة الوطنية والمحلية لوباء الإيبولا.





وجدت الدراسة أن العديد من الولايات كانت مدفوعة بالخوف وليس بدليل علمي لإنشاء الحجر الصحي الخاص بها مع عواقب سلبية.





على وجه الخصوص ، أدى استخدام الحجر الصحي إلى إهدار موارد الصحة العامة، وانتهاك دستور الولايات المتحدة ، ووصم مجموعات كاملة من الناس ، وكان له عواقب سلبية على الصحة العقلية على المحجور صحيًا عليهم.





عندما تقيد الدولة الحرية الفردية ، بمثل فرض الحجر الصحي ، فإنها تتحمل واجب توفير الخدمات الأساسية لأولئك الذين في الحجر الصحي. حتى عندما يكون هناك ما يبرر الحجر الصحي ، يجب أن تكون شروط الحجر إنسانية - لم يكن هذا هو الحال مع الإيبولا.





في اليوم السابق لإعلان الولايات المتحدة حظر السفر ، نصحت منظمة الصحة العالمية الدول تحديدًا بعدم استخدام مثل هذه التدابير في هذه المرحلة.





وبدلًا من ذلك ، نصحت منظمة الصحة العالمية البلدان بالاستثمار في المراقبة وتنفيذ خطط لاحتواء الفيروس من خلال عزل الأفراد المصابين، والتواصل مع الباحثين للتعرف على الأشخاص المصابين المحتمل إصابتهم بالحجر الصحي، وتعزيز غسل اليدين ، وقبل كل شيء التعاون الدولي.





و تشير الدراسات إلى أن أكثر الوسائل فاعلية لاحتواء تفشي الأنفلونزا تعتمد على نهج متعدد الجوانب بما في ذلك عزل الحالات المصابة بالفعل، وتتبع الاتصال المرضي، والتركيز على الأبعاد الاجتماعية.





في أوقات الشكوك والمخاطر ، غالبًا ما يتم تطوير السياسات بناءً على الخوف وليس الأدلة. ومع ذلك ، فإن الجهود القصيرة النظر لتهدئة القلق العام يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة.