تعليمات ملزمة لجميع القادمين.. السعودية تطالب الوافدين إليها من جميع الجنسيات بهذا الأمر

طالبت المملكة العربية السعودية الوافدين إليها بالكشف عما إذا كانوا قد زاروا جمهورية الصين الشعبية مؤخرًا، في إطار جهود السلطات الطبية للتصدي لانتشار فيروس كورونا القاتل.





وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المديرية العامة للجوازات طالبت جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالإفصاح أمام موظفي الجوازات عما إذا كانوا قد زاروا الصين خلال الخمسة عشر يومًا قبل وصولهم.





وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا الجديد، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية.





وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 425 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 20.4 ألف شخص.





وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، والذي انتقل لاحقًا إلى بلدان أخرى.