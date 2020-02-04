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أخبار البلد

الرئيس اليمني يثمن موقف مصر المساند للأمن القومي العربي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:32 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي موقف مصر المُساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا، والحرص على مؤازرة اليمن في أزمته الحالية.

جاء ذلك خلال تقديم السفير أحمد فاروق، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا لمصر غير مُقيم لدى الجمهورية اليمنية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ونقل السفير أحمد فاروق، خلال اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية للرئيس اليمني، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق في الظروف الدقيقة التي يمر بها حاليًا، بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

وأعرب عن حرص مصر على تقديم يد العون لليمن في مختلف المجالات، وآخرها قيام القاهرة باستقبال جسر جوي لنقل الحالات المرضية اليمنية للعلاج في مصر، انطلاقًا من الدور المصري الداعم لليمن.

ومن جانبه، طلب الرئيس هادي نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، مُعبرًا عن اعتزازه بالعلاقات المصرية اليمنية.

كما أشاد بما تحظى به الجالية اليمنية المُقيمة في مصر من رعاية كريمة، معبرا عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة تعزيزًا لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
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