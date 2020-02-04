من على بعيد.. كورونا يحرم ممرضة من احتضان ابنتها داخل الحجر الصحي.. شاهد

عرضت فضائية " روسيا اليوم"، لقطات مؤثرة لـ عناق في الهواء بين ممرضة صينية وأبنتها داخل منطقة الحجر الصحي في إحدى مدن الصين .





وأظهرت اللقطات عدم استطاعة الأم الممرضة من أحتضان ابنتها بسبب فيروس كورونا المميت، وقامت باحتضانها بعناق في الهواء ومن على بعد .





وفقًا لقناة "العربية"، قيدت مدن "تايتشو" و "هانجتشو" و"نينجبو" الصينية حركة سكانها بسبب كورونا. وفرضت مدن صينية جديدة قيودا على سكانها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، و





وتسبب تفشي كورونا في تحويل مدن الصين إلى أشباح خاصة مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، حيث تم فرض قيود على الحركة، مع إغلاق العديد من الطرق والسكك الحديدية.





وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن فيروس كورونا المستجد "لا يمثل وباء عالميا"، وذلك بعد إعلانها حالة الطوارئ له.





وأضافت المنظمة في مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء، أن العلماء حددوا التسلسل الجيني لفيروس كورونا وأساليب تنقله، مشيرة إلى أن ارتداء الأقنعة لا يحمي غير المصابين 100%، ويجب اتخاذ تدابير إضافية.





وكان التليفزيون الصيني أعلن ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 425 حالة وفاة، والإبلاغ عن 2345 حالة إصابة جديدة.





وكشفت الصين أن علماءها نجحوا في زراعة سلالات فيروس "كورونا" الجديد 2019-nCoV، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.





وبحسب "روسيا اليوم"، قال السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي، إنه تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس.