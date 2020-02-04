شاهد .. افتتاح أول مستشفى بالصين لمكافحة كورونا.. بنيت في 7 أيام

في وقتٍ قياسي، افتتحت الصين أول مستشفى كبير لمحاربة فيروس كورونا، بعدما أعلنت أنها ستبني مستشفى في ظرف أسبوع واحد، وفقا لما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز.





قالت الصحيفة، إن المستشفى التي بنيت في مقاطعة ووهان مركز انتشار المرض، بدأت بالفعل في استقبال الحالات المصابة بالمرض الوبائي اليوم الثلاثاء.





وذكر الصحيفة إنه يتم نقل الدفعة الأولى من المرضى إلى مستشفى، الذي تم تسليمه يوم الأحد بعد عملية بناء استمرت 10 أيام.





والمستشفى واحد من اثنتين من المستشفيات المؤقتة المخصصة لعلاج المرضى المصابين بالفيروس.





وقال تشانج سي بينج ، رئيس المستشفى: "لقد بذلنا جهودًا شاملة في التحضير لعلاج المرضى والمواد الطبية وإجراءات الوقاية"، مضيفًا أن المستشفى لديه مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تشمل قبول المريض وتشخيصه وعلاجه.





وخضع جميع المسعفين العاملين في مستشفى هوشنشان للتقييم.





و نشر المستشفى أكثر من 10 من خبراء الأمراض المعدية والجهاز التنفسي والعناية المركزة لتقديم التوجيه بشأن التعامل مع الحالات المعقدة.





قال المقر الرئيسي لمكافحة الوباء في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين إن مقاطعة ووهان تخطط لتحويل ثلاثة أماكن، بما في ذلك صالة للألعاب الرياضية ومركز للمعارض ، إلى مستشفيات مؤقتة لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس.







