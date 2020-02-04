بفستان أسود لامع .. شمس الكويتية تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

شاركت المطربة الكويتية شمس، جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"





وظهرت بإطلالة انيقة وجذابة وعلقت شمس الكويتية على صورتها، وقالت: "وما كان حبك إلا أمر ربي وما كان قلبى إلاعبدا مطيعًا".









وظهرت شمس الكويتية بفستان باللون الأسود، لامع بأكمام ، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.





وتركت شمس شعرها القصير منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت وضع الآي لاينر باللون الأسود، مع الماسكرا، فيما اختارت اللون النبيتي كأحمر شفاه.



