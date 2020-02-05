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فن

امرأة مصرية لن تتكرر.. بشرى تنعي نادية لطفي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:32 ص
نادية لطفى
نادية لطفى
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محمد بدران
نعت الفنانة بشرى، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت بشرى على الصورة قائلة: "‏وداعًا نادية لطفى امرأة مصرية لن تتكرّر عقلاً وفكرًا وثقافة وفنًا".

كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدّمت أعمالاً مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

امرأة مصرية لن تتكرر.. بشرى تنعي نادية لطفي
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