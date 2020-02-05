قطعة من كسوة الكعبة وأقدم مخطوطة في تفسير القرآن بمركز مخطوطات مكتبة الإسكندرية

قال مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تضم 5000 مخطوط أصلي يمثل كل العلوم والفنون المختلفة وما نطلق عليه التراث الإنساني الشامل في كل العلوم، وتمثل المخطوطات جزء كبير من الحضارة العربية الإسلامية.





وأضاف مدحت عيسى في حواره مع في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: " عملية اختيار المخطوطات في المتحف تتم وفق معايير وأولها لا بد أن تكون تكون المخطوطات المعروضة في المتحف نادرة، ويضم مخطوطة في تفسير القرآن وتعود للقرن الرابع الهجري".





وتابع مدحت عيسى: "بعض المخطوطات بها موضوعات شيقة ومنها الفروسية واستخدام السيف والرمح والأغذية ومخطوطات دينية ومخطوطات خاصة بالعلوم الشرعية والدينية".





وأكمل: " المكتبة بها فريق عمل كبير ويتم فهرسة المخطوطات وتوثيق المعلومات المتواجدة داخل المخطوطات وترميم المخطوطات وصيانتها والكثير من المخطوطات التي انتقلت إلى المكتبة كانت في حالة يرثى لها وتم إجراء عملية ترميم لها".



