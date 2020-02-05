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رياضة

ميمي عبدالرازق: كنت قريباً من تدريب طلائع الجيش.. وهذه نصيحتي لـ بسيوني

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:59 ص
ميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق
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حسام الحارتي
أكد ميمي عبدالرازق مدير قطاع الناشئين بالنادي المصري، أن هناك وكلاء لاعبين تواصلوا معه مؤخرا لتدريب طلائع الجيش، خلفا لـ طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل بسبب سوء النتائج.

وقال ميمي خلال حواره ببرنامج" الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة" صدى البلد"،: "إنه ينصح عبدالحميد بسيوني المدير الفني المؤقت لفريق طلائع الجيش، باستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة بعد النتائج المميزة الذي قدمها بعد رحيل طارق يحيى.

وأضاف أنه يحترم وكلاء اللاعبين ولكن كل مدربين مصر يعانون من بعض التعاملات معهم، من بعض الوكلاء.

وتابع أن حسام حسن المدير الفني السابق لسموحة، أنجز مع الفريق في الموسم الماضي وحقق نتائج جيدة و مميزة وأنقذهم من الهبوط.

وأتم أن سموحة كان يعاني الموسم الماضي ولكن حسام حسن نجح في إنقاذ الموقف مؤكدا أن الفريق قدم نتائج مميزة معهم في الموسم الحالي.
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