ميمي عبدالرازق: كنت قريباً من تدريب طلائع الجيش.. وهذه نصيحتي لـ بسيوني

وقال ميمي خلال حواره ببرنامج" الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة" صدى البلد"،: "إنه ينصح عبدالحميد بسيوني المدير الفني المؤقت لفريق طلائع الجيش، باستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة بعد النتائج المميزة الذي قدمها بعد رحيل طارق يحيى.





وأضاف أنه يحترم وكلاء اللاعبين ولكن كل مدربين مصر يعانون من بعض التعاملات معهم، من بعض الوكلاء.





وتابع أن حسام حسن المدير الفني السابق لسموحة، أنجز مع الفريق في الموسم الماضي وحقق نتائج جيدة و مميزة وأنقذهم من الهبوط.





وأتم أن سموحة كان يعاني الموسم الماضي ولكن حسام حسن نجح في إنقاذ الموقف مؤكدا أن الفريق قدم نتائج مميزة معهم في الموسم الحالي.