طائرات إسرائيلية تقصف مواقع جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستهداف طيران الاحتلال مواقع القادسية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.





وشن الطيران الإسرائيلي، غارات على أهداف في قطاع غزة بحجة الرد على صواريخ أطلقت من القطاع صوب المستوطنات.





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق سقوط عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة في مستوطنات الغلاف، وفقا لوكالة "شهاب الفلسطينية.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب فالحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه "إسرائيل".



