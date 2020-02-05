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مرأة

بلا أثر.. طرق غريبة لعلاج الجروح بدون مضادات حيوية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:16 ص
علاج الجروح
علاج الجروح
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لمياء الياسين
يمكنك التخلص من الألم بسرعة وتهدئة الجروح المفتوحة بعلاجات طبيعية سريعة وغير مكلفة، حيث قام Bright Side بجمع أفضل العلاجات التي يمكن أن تساعدك في علاج إصاباتك والتخلص من الألم بسرعة من خلال المنتجات اليومية.

1. الألوفيرا

هي نبتة مثالية لتهدئة الجروح المفتوحة. يمكن أن تساعد أيضًا في تهدئة حروق الشمس إذا كان لديك نبات الصبار في المنزل ، يمكنك فقط قطع ورقة، وإزالة الجانبين والضغط على السائل من الآمن تمامًا استخدام عصير الصبار الطازج على جرح مفتوح. أو يمكنك شراء هلام الصبار عبر الإنترنت أو في صيدلية.

2. محلول ملحي بدلًا من بيروكسيد الهيدروجين لشطف الجروح

الاعتقاد الخاطئ القديم هو أن بيروكسيد الهيدروجين هو أفضل شيء يمكن استخدامه ، لكنه يمكن أن يكون ضارًا للجلد وليس فعالًا بنسبة 100٪ ضد البكتيريا.

والمحلول الملحي ، آمن تمامًا ويعتبر  أفضل طريقة، فقط امزجي ملعقة صغيرة من الملح في  كوبين من الماء المغلي، واتركيه حتى يبرد، ثم ضعيه بلطف على الجرح بـ"شاش معقم".

3. العسل للجروح المفتوحة  

 العسل فعال جدا في قتل البكتيريا ومساعدة الجروح على الشفاء بشكل أسرع. ولقد ثبت أن العسل يحفز جهاز المناعة ، الذي يسرع الشفاء ، ويتحكم في الالتهاب الجلدي، فقط ضعى طبقة رقيقة من العسل على القطع وقومي بتغطيتها بضماد نظيف.

4. خل التفاح لوقف انتشار البكتيريا

 خل التفاح هو خيار رائع آخر للقضاء على العدوى، خاصة إذا كان لديك الكثير من الجروح والخدوش فقبل تطبيق خل التفاح على جلدك ، يجب عليك تخفيفه بالماء. ويمكنك بعد ذلك وضع السائل ذو الشاش المعقم على المنطقة المصابة لمدة 30 دقيقة.

5. الثوم لوقف النزيف

فى الجروح المفتوحة، يساعد الثوم على وقف النزيف والقضاء على الألم، ويشفيك بشكل أسرع فقط ضعي الثوم المبشور على الجرح وغطيه بضمادة وارتديها لمدة يومين.
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