اتهام زوجة رئيس وزراء دولة أفريقية بقتل ضرتها

ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا، أن شرطة دولة ليسوتو ، أو "مملكة ليسوتو"، وجهت اتهاما رسميا، لزوجة رئيس الوزراء ، توماس ثاباني ، بقتل ضرتها.





وأصدرت الشرطة ، الشهر الماضي ، مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تخلفت عن استجوابها بشأن بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني الأولى، والتي انفصلت عنه في يونيو 2017، وفق وكالة "رويترز".





وأشارت تقارير إعلامية إلى أنها "سلمت مايسياه نفسها للسلطات الثلاثاء".





وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما وقعت جريمة القتل، فيما تزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من وقوع الجريمة.



