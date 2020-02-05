AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتهام زوجة رئيس وزراء دولة أفريقية بقتل ضرتها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:20 ص
رئيس وزراء ليسوتو
رئيس وزراء ليسوتو وزوجته
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا، أن شرطة دولة ليسوتو، أو "مملكة ليسوتو"، وجهت اتهاما رسميا، لزوجة رئيس الوزراء، توماس ثاباني، بقتل ضرتها.

وأصدرت الشرطة، الشهر الماضي، مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تخلفت عن استجوابها بشأن بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني الأولى، والتي انفصلت عنه في يونيو 2017، وفق وكالة "رويترز".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنها "سلمت مايسياه نفسها للسلطات الثلاثاء".

وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما وقعت جريمة القتل، فيما تزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من وقوع الجريمة.

وتتمتع ليسوتو التي تقع في جنوب القارة بنظام ملكي دستوري فريد خاصة أنها دولة تقع داخل دولة أخرى في حالة نادرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التراس يستقبل وزير اتصالات ليسوتو.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نضع جميع إمكانياتنا وخبراتنا الفنية والتكنولوجية لخدمة أفريقيا.. ماسيريباني: مصر دولة رائدة بالقارة

اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع ومملكة ليسوتو

اتهام زوجة نائب رئيس دولة إفريقية بالشروع في قتله

مع وصول قافلة مساعدات لـ ليسوتو .. الهجرة: جهود المصريين بالخارج تدعم علاقاتنا بأفريقيا

تفاصيل مثيرة عن اكتشاف أقدم حضارة أفريقية خارج مصر والسودان

بروتوكول بين المستثمرين أفروآسيوي ومملكة ليسوتو.. وتوأمة مع الفيوم

ترشيحاتنا

جنايات الفيوم في شقة المدرس قاتل أولاده وزوجته.. شاهد

كان محكوما عليه بالسجن عامين.. رجائي عطية يكشف تفاصيل دفاعه عن سامح عاشور

تأكيدا لما نشره «صدى البلد».. تعديل شكل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 والمادة من 100 درجة

انسى الشخير للأبد وبدون أدوية بـ 7 حيل خارقة

أزمة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. برزنتيشن ترد في 6 نقاط

صفقة تكلفت 30 مليونا.. خالد بوطيب قنبلة موقوتة تنتظر الزمالك فى أروقة FIFA.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل