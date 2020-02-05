فرصة.. اشتر آيفون 6S جديد بـ 1650 جنيها فقط

لا شك أن عملية شراء هاتف آيفون الشهير بعلامة التفاحة الأمريكية الفخمة هو أمر مكلف للغاية نظرًا لارتفاع أسعار هواتف أبل، ويتمنى كثيرون اقتناء الهاتف الذكي الأشهر في العالم.





وبفضل العروض المستمرة على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية، يمكنك بسهولة شراء هاتف مثل iPhone 6S بـ 105 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 1650 جنيهًا مصريًا.





وبحسب موقع "فون آرينا" التقنى، يمكن الحصول على نسخة 16 جيجابايت باللون الأسود من آيفون iPhone 6S مجدد عبر منصة أمازون الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 6S متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





وللتذكرة؛ فهاتف iPhone 6S تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.





يذكر أن هاتف iPhone 6S يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال هذا الرابط.



