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رياضة

الدوري اتلعب 60 مرة فاز الأهلي بـ 41.. تركي آل الشيخ يواصل استفزاز جماهير الزمالك

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:41 ص
ياسمين تيسير
دافع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ورئيس الأهلي الشرفي عن وجهة نظره السابقة بشأن قرعة مباريات دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام اليوم الأربعاء في مصر.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب 60 مرة.. فاز الأهلي 41 مرة منهم.. ولما نتكلم كورة وأرقام بتزعل بعض الناس.. هو انا شتمتك ؟ ولا قلت حقائق؟ لما اتمنيت الزمالك في قرعة افريقيا؛ فهو الفريق الأسهل بلغة الأرقام". 

وأضاف: "وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد ... واتوقع ان يواجه الأهلي صعوبة أكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال اكثر بكثير من كأس السوبر ... هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع ... أنا اعبّر عن رأيي واللي باشوفه ... تزعلوا ليه ؟؟ خلوا عندكوا روح رياضية ... ومتخافوش ... آثار البنج ابتدت تروح ".

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ونشر تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور".

واختتم: "مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا أتحدث عن كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".

يذكر أن الأهلي يستحيل أن يواجه الزمالك نظرًا لوجود الفريقين ضمن "المستوى الثاني" بعد تأهلهما وصيفين لمجموعتيهما.

وأكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق  في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع " فيس بوك " أن مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 فبراير المقبل في الامارات ووسط جمهور كبير مشددا ان المباراة ستكون الفيصل.

وأضاف خالد الغندور أن الاهلي تاهل لـ دور الـ 8 في آخر ثانية من مباراة الهلال السوداني أما الزمالك فتأهل منذ فترة طويلة مشددا أن فريق بيراميدز والذي كان تركي رئيسه من قبل فاز على الاهلي في الدوري والكأس.





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