تركي آل الشيخ يثير الجدل من جديد: تمنيت مواجهة الأهلي للزمالك في ربع نهائي أفريقيا لهذا السبب

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه كان يتمنى ملاقاة الأهلي لنادي الزمالك ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تجرى مراسم سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية اليوم الأربعاء.





ونشر تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور".





واختتم: "مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا أتحدث عن كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".





يذكر أن الأهلي يستحيل أن يواجه الزمالك نظرًا لوجود الفريقين ضمن "المستوى الثاني" بعد تأهلهما وصيفين لمجموعتيهما.



