متفوقا على تركيا وإيران.. «الجيش المصرى التاسع عالميا» يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء:





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





"الأهرام"





وزيرة الهجرة: عودة الصيادين المحتجزين فى اليمن جاء بتنسيق كامل بين أجهزة الدولة بتكليف من القيادة السياسية





"صدى البلد"

السيسى يوجه بتحديث منظومة المخابز وتداول الخبز لخدمة الفئات الأكثر احتياجا









المصري اليوم





الخارجية تدعو المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات التكميلية





مصراوى





متفوقا على تركيا وإيران.. الجيش المصرى التاسع عالميا





الوطن





التموين تواصل حملاتها التفتيشية ب الأوكازيون الشتوى