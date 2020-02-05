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مرأة

بالتفاح والبطاطس.. ماسك فعال لعلاج التجاعيد.. اكتشفيه

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:04 ص
بالتفاح والبطاطس
بالتفاح والبطاطس .. ماسك فعال لعلاج التجاعيد .. اكتشفيه
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اسماء محمد
يعد ماسك التفاح والبطاطس من الماسكات الفعالة فى علاج التجاعيد، لأنه غني بفيتامين C الذي يحسن إنتاج الكولاجين في الجلد لتحسين مرونة الجلد ومظهره.

حيث يساعد المحتوى العالي من الماء في الحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها، كما يحتوي على إنزيم الكاتيكولاز الذي يقلل من البقع الداكنة ويضيء البشرة.

وقدم موقع "boldsky" خطوات عمل ماسك التفاح والبطاطس لعلاج التجاعيد واستعادة الشباب.

مكونات ماسك التفاح والبطاطا
 1 تفاحة
 1/2 خيار 
1 بطاطس
 
طريقة الاستخدام 
 تخلص من التفاح وتقشر البطاطس والخيار.
 قم بطحنها معًا في خلاط للحصول على عجينة ناعمة. ضع العجينة على الوجه والرقبة.
 اتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف، واشطفيه جيدا في وقت لاحق
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