بالتفاح والبطاطس .. ماسك فعال لعلاج التجاعيد .. اكتشفيه

إنزيم الكاتيكولاز الذي يقلل من البقع الداكنة

البشرة.



وقدم موقع "boldsky" خطوات عمل ماسك التفاح والبطاطس لعلاج التجاعيد واستعادة الشباب.

مكونات ماسك التفاح والبطاطا 1 تفاحة 1/2 خيار 1 بطاطس طريقة الاستخدام تخلص من التفاح وتقشر البطاطس والخيار. قم بطحنها معًا في خلاط للحصول على عجينة ناعمة. ضع العجينة على الوجه والرقبة. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف، واشطفيه جيدا في وقت لاحق

حيث يساعد المحتوى العالي من الماء في الحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها، كما يحتوي علىويضيء