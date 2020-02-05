أمين البحوث الإسلامية: مشاركة قوية لجناح الأزهر بمعرض الكتاب وإقبال كبير على ركن الفتوى

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين إقبالا كبيرًا من جانب رواد المعرض هذا العام، حيث كانت إصدارات جناح الأزهر مقصد الكثير من الزوار؛ للحصول على أكبر عدد من تلك الإصدارات، والتي تباينت موضوعاتها ما بين مناقشة القضايا الفكرية والجدلية، ومابين تناول قضايا مجتمعية مهمة تخص فئات متنوعة من أفراد المجتمع، كما جذبت الأنشطة التي قدمها الجناح انتباه الكثيرين سواء ما تعلق منها بالندوات اليومية، أم الأنشطة الفنية والتعليمية، أم ورش عمل الأطفال وتعليم الرسم والخط العربي وغيره من الفنون المختلفة، حيث جاء تواجد الأزهر بهذا الشكل في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتحقيق التواصل الثقافي والفعّال مع مختلف فئات المجتمع ودعوته المستمرة لتوعية الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية في أي مكان يتواجدون فيه.





وقال د. نظير عياّد ا لأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف على الجناح إن مشاركة الأزهر الشريف لهذا العام كانت مشاركة متميزة على مختلف مستويات الأنشطة التي شهدها الجناح داخل معرض الكتاب، فعلى مستوى الإصدارات العلمية فإنها شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور على اختلاف ثقافاته ومستوه التعليمي، كما كان للإصدارات الجديدة هذا العام الدور الأكبر في حرص رواد المعرض على اقتناء تلك إصدارات جناح الأزهر، حيث كان من أبرز تلك الإصدارات التي كانت من بين الكتب الأكثر مبيعًا: كتاب كلمات الإمام الأكبر، الأربعين في أصول الدين، وتأسيس التقديس، والكفاية في الهداية، مقومات الإسلام ، و مداخل إلى العقيدة الإسلامية، و شبهات وردود حول الحضارة الإسلامية، والإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام، من القصص الإسلامي، في مواجهة الفكر المنحرف والمتطرف، وتاريخ التشريع.





أضاف عيّاد أن جناح الأزهر الشريف أن تنوع المحتوى النشاطي المقدم بجناح الأزهر انعكس على اختلاف نوعية رواده يوميًا، فقد كان للندوات التثقيفية حضورا متميزا نتيجة لاستضافة تلك الندوات لنخبة من العلماء والمفكرين سواء من داخل الأزهر أم من خارجه، كما أن موضوعات تلك الندوات كانت من الأهمية لاتصالها المباشر باهتمامات الجمهور وملامستها لواقع الناس حاليا، هذا بالإضافة إلى ورش العمل التي تم تنفيذها للأطفال، وعروض بانوراما الأزهر الشريف، والتي تحكي تاريخ الأزهر الشريف ودور علمائه الأجلاء في مجال الدعوة والتوعية، فضلًا عن مواقفهم الوطنية على مر العصور والأزمنة.



