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أخبار العالم

هكذا علق نجل ترامب على تمزيق بيلوسي خطاب والده

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:14 ص
نانسي بيلوسي تمزق
نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب
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شيماء مصطفى
انتقد الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بعد قدومها على تمزيق نسخة من أوراق خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الأول.

ونشر دونالد ترامب جونيور، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة نانسي بيلوسي وهي تمزق خطاب ترامب، وعلق قائلا: "هذا ما مزقته نانسي بيلوسي.. خطوة مخزية حقا، خاصة لها".

وكانت نانسي بيلوسي مزقت نسختها المطبوعة من خطاب ترامب بينما كان يصفق المشرعون للرئيس الأمريكي بعد الانتهاء من إلقاءه، وذلك ردًا على رفض الأخير مصافحتها، مما وضعها في موقف محرج.

وعلقت "بيلوسي"- في تصريحات للصحفيين- حول سبب تمزيق الخطاب قائلة "كان عبارة عن بيان من الأخطاء".

وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإدلاء بخطاب آخر، قالت بيلوسي "لا أتمنى ذلك.. أتوقع رئيس آخر خلال 9 أشهر من اليوم".

من جانبه، قال الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر" إن بيلوسي مزقت قائمة بلحظات إنسانية مؤثرة وردت في خطاب ترامب، وسرد أمثلة لها.
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