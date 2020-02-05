AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نانسي بيلوسي تقصف جبهة دونالد ترامب بعد تمزيقها لخطابه

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:06 ص
نانسي بيلوسي تمزق
نانسي بيلوسي تمزق نسختها المطبوعة من خطاب ترامب
Advertisements
رحيم يسري
مزقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نسختها المطبوعة من خطاب ترامب في تصرف أثار جدلا واسعا.

وفي أول تعليق لها، قالت بيلوسي- في تصريحات للصحفيين- حول سبب تمزيق الخطاب "لأنه كان عبارة عن بيان من الأخطاء".

وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإدلاء بخطاب آخر، قالت بيلوسي "لا أتمنى ذلك.. أتوقع رئيس آخر خلال 9 أشهر من اليوم".

قامت بيلوسي بتمزيق نسختها المطبوعة من خطاب ترامب بينما كان يصفق المشرعون للرئيس الأمريكي.

وقبيل بدء اللقاء رفض ترامب مصافحة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، مما وضعها في موقف محرج.

وعندما كان ترامب يستعد لاتخاذ مكانه لإلقاء الخطاب، بادرت بيلوسي لمصافحته ومدت يدها، إلا أن ترامب رفض مد يده لمصافحتها.

وفي وقت سابق، أكدت بيلوسي، أنها لم تتحدث إلى الرئيس منذ اجتماع البيت الأبيض بشأن سوريا، في أكتوبر الماضي.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب ملاكم عاري الصدر.. الرئيس الأمريكي يتقمص شخصية روكي

مكاسب حزبية وأنانية.. ترامب يرد بقوة على نانسي بيلوسي حول إجراءات عزله في خطاب من 6 صفحات

بسبب محاكمة السحرة.. عمدة مدينة أمريكية ترد على ترامب: اعرف تاريخ بلدك

نانسي بيلوسي تعليقا على التصويت لعزل ترامب: يوم حزين في تاريخ الأمة

رغم تمرير قرار العزل | ترامب يوافق على طلب من نانسي بيلوسي

بيلوسي: توصلنا إلى "أدلة تكفي" لـ عزل الرئيس ترامب

ترشيحاتنا

حدث ليلاً | ترامب يحرج نانسي بيلوسي والأخيرة تمزق خطابه.. صابرين تنعي الفنانة نادية لطفي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الأهلي بـ قرارين جديدين

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بث مباشر .. ترامب يلقي خطاب حال الاتحاد في الكونجرس

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أجمل دعاء صباح ..أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

التموين تحذر: عدم تسجيل رقم الهاتف يؤدي لوقف البطاقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل