نانسي بيلوسي تقصف جبهة دونالد ترامب بعد تمزيقها لخطابه

مزقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نسختها المطبوعة من خطاب ترامب في تصرف أثار جدلا واسعا.





وفي أول تعليق لها، قالت بيلوسي- في تصريحات للصحفيين- حول سبب تمزيق الخطاب "لأنه كان عبارة عن بيان من الأخطاء".





وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإدلاء بخطاب آخر، قالت بيلوسي "لا أتمنى ذلك.. أتوقع رئيس آخر خلال 9 أشهر من اليوم".





قامت بيلوسي بتمزيق نسختها المطبوعة من خطاب ترامب بينما كان يصفق المشرعون للرئيس الأمريكي.





وقبيل بدء اللقاء رفض ترامب مصافحة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، مما وضعها في موقف محرج.





وعندما كان ترامب يستعد لاتخاذ مكانه لإلقاء الخطاب، بادرت بيلوسي لمصافحته ومدت يدها، إلا أن ترامب رفض مد يده لمصافحتها.



