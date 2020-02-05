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فن

مسلسل الأخ الكبير لـ محمد رجب.. مشهد مؤثر لـ جنازة شقيقته.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:29 م
محمد رجب
محمد رجب
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أحمد إبراهيم
شهد مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تطورا جديدا فى الأحداث، وذلك بعد قتل هبة مجدى واتهامها بالخيانة، إلا أن شقيقها حربى، والذى يقوم بدوره محمد رجب، أثبت براءتها أمام زوجها.

وتضمن مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب أكثر المشاهد تأثرا، حيث قام حربى بدفن شقيقته والتى قامت بدورها هبة مجدى، بعد أن أثبت براءتها وكشف لزوجها المؤامرة التى تعرضت لها من قبل عبير صبرى. 

مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.

مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الاكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.

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