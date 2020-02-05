إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي أمام إحدى الكافتيريات بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.





وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: "رانيا عباس مغربي" 13 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، " أسماء جمعه مغربي" 18 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد عباس مغربي" 7 سنوات مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "جمعه مغربي دياب" 62 سنة مصابًا باشتباه كسر بالساعد اليمني".





كما نقلت سيارات الإسعاف كل من " هشام عباس مغربي" 17 سنة طالب مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "فاطمة علي محمد" 43 سنة مصابة باشتباه كسر بالضلوع، "عباس مغربي كامل" فلاح 50 سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، "سعدية قطب عبدالوهاب "55 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.