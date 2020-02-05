اعترافات قاتلة ابن اختها: هددني أنا وولادي.. قتلته ورميت جثته في وسط الشارع

قالت المتهمة بقتل نجل شقيقتها بمعاونة زوجها، في اعترافاتها خلال التحقيقات، إن المجنى عليه قام بتهديدها هى وأبنائها أكثر من مرة، وحينما أبلغت زوجها بتلك التهديدات عقدا العزم على التخلص منه.





وأضافت المتهمة أنها خططت ونفذت الجريمة بمساعدة زوجها، حيث استدرجا المجنى عليه لمنزلهما وقدما له "القهوة" وبها أقراص منومة.





وتابعت: "بعدما فقد الوعى قمنا بخنقه واستولينا على هاتفه المحمول، وبعد ذلك جلسنا نفكر ماذا نفعل وكيف نخفى الجثة بعيدا حتى لا ينكشف أمرنا، ولكننا لم نجد حلا لإخفاء تلك الجثة إلا أن نلقيها على الطريق".





تحقيقات موسعة أجراها رجال الشرطة مع أهالى المنطقة وأصدقاء المجنى عليه، لمعرفة السبب وراء الحادث، ولكن المشكلة أن المجنى عليه كان له معلومات جنائية، مما صعب على الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الحادث لاحتمالية وجود أعداء للمجنى عليه بسبب إدمانه المخدرات.





وخلال التحقيقات، تبين للأجهزة الأمنية المفاجأة، وهى أن المتهم له عداء مع شقيقة والدته، وهذه كانت بداية خط فك لغز الجريمة.





استدعت الأجهزة الأمنية شقيقة والدة المجنى عليه وزوجها، وبالتحقيق معهما وتضييق الخناق عليهما، اعترفت بارتكابها الجريمة بالتعاون مع زوجها لوجود خلافات بينهما وبين المجنى عليهم.





واستمعت الأجهزة الأمنية لزوج المتهمة "المتهم الثانى" والذى قال فى اعترافاته: "لم أتمالك نفسى عندما سمعت من زوجتى أن المجنى عليه يقوم بتهديدها هى وأبنائى، ففكرت كثيرا كيف أتخلص منه فقررت أن أقتله، ولكنى قلت يجب أن يكون غائبا عن الوعى أولا حتى تكون الجريمة سهلة بدون مقاومة منه".





وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.





بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة شخص ملقاةٍ بمنطقة بيجام بدائرة القسم.





وبالانتقال لمحل البلاغ، تبين أن الجثة لأحد الأشخاص (عامل بصيدلية، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة) ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده ، وبسؤال والده قرر بسابقة علاج ابنه من تعاطى المواد المخدرة ولم يعلل سببًا لوفاته وأكد عدم وجود هاتفه المحمول.





زكشفت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من خالة المجنى عليه وزوجها، مقيمين بذات المنطقة.



