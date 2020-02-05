مشهد مؤلم.. امرأة تحاول خنق والدتها المسنة على سريرها بالمستشفى

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادما يرصد لحظة قيام سيدة في الثانية والثلاثين من عمرها بوضع يدها على أنف وفم والدتها المسنة أثناء تواجدها في المستشفى في محاولة لخنقها.





وذكرت الصحيفة أن السلطات ألقت القبض على الابنة "لوسيانا بولا فيجيريدو"، لمحاولتها خنق والدتها "آنا بنديتا"، البالغة من العمر 68 عامًا، على سريرها في أحد المستشفيات بمدينة "ساو لويز" في ولاية "مارانهاو" البرازيلية.





وأوضحت تقارير إخبارية أن مرضى آخرين بالمستشفى قاموا بتصوير الفيديو الذي يرصد هذه الواقعة المؤسفة؛ وتواجه الابنة تهمة الشروع في القتل، في حين نُقلت والدتها إلى وحدة العناية المركزة.





وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "آنا بنديتا" موجودة في المستشفى منذ 19 يناير الماضي إثر معاناتها من مشكلة في الرئتين.





وتشير نتائج التحقيقات الأولية إلى أن الابنة أرادت قتل والدتها المريضة لأنها "سئمت من رعايتها"؛ وتجري الشرطة تحقيقًا لتبين إذا ما كانت الابنة قد حاولت كذلك العبث بأدوية والدتها بعد العثور على "سرنجة" أو محقنة في إحدى حقائبها.





وزعمت الابنة أن علاقتها بوالدتها طبيعية، وأنها قامت بوضع يدها على فمها لهدف مختلف لا علاقة له بقتلها.



