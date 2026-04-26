تستضيف الدورة الـ33.. مصر تقود الحوار البيئي في إفريقيا: مرصد الصحراء والساحل يناقش التحديات الكبرى

أكد الدكتور سامي أبو رجب، المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، أن استضافة مصر لاجتماعات الدورة الـ33 للمرصد تعكس ثقة الدول الإفريقية والمؤسسات الدولية في الدور المصري المحوري في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة داخل القارة.

وأوضح "أبو رجب" خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن المرصد يُعد من أبرز الكيانات الدولية العاملة في إفريقيا منذ تأسيسه عام 1992، ويضم 27 دولة إفريقية إلى جانب شركاء دوليين ومنظمات أممية، ويعمل على دعم الدول في مواجهة التحديات البيئية مثل التصحر، وتدهور الأراضي، ونقص الموارد المائية، والتغيرات المناخية.

وأشار المنسق الوطني التنفيذي إلى أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات تحمل عدة رسائل مهمة، أبرزها تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار في ملفات البيئة والزراعة والمياه، إلى جانب إبراز خبرتها في إدارة الموارد الطبيعية والتوسع الزراعي، بما يمكن نقله للدول الإفريقية.

وأضاف "أبو رجب" أن الاجتماعات لا تقتصر على مناقشات نظرية، بل تركز على مراجعة تنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات القائمة، والتأكد من تحقيق نتائج فعلية على الأرض، خاصة في ملفات الأمن الغذائي ومواجهة الجفاف.

وشدد على أن التعاون بين الدول الإفريقية أصبح ضرورة حتمية، نظرًا لطبيعة التحديات العابرة للحدود، لافتًا إلى تنفيذ مشروعات مشتركة لرصد التصحر وإدارة المياه، باستخدام تقنيات حديثة مثل المنصات الرقمية وصور الأقمار الصناعية لدعم اتخاذ القرار.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الجهود تعزز قدرة القارة الإفريقية على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية، في ظل تنسيق إقليمي متزايد ودور مصري فاعل في هذا الملف الحيوي.

