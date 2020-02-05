تقوي المناعة وصحة العين أبرزها.. 6 فوائد غير متوقعة لـ البامية

تعتبر البامية من الخضروات التي لها فوائد كثيرة جدا وهي من أهم الخضراوات الغنية بالفيتامينات A ‘ B1 ‘ B3 ‘ B6 ‘ C’ K، وللبامية فوائد صحية عديدة.



وقدمت سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، فوائد البامية الصحية:

- الوقاية من هشاشة العظام

- تعطي البشرة النضارة

- تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم

- تقوي المناعة وتعالج البرد بسبب غناها بفيتامين C

- تسهل عملية الهضم لغناها بالألياف

- تحافظ على صحة العين

بامية زيرو

كيلو لحمة ضانى مسلوقة

نصف كيلو طماطم مبشورة

2 بصل مفروم

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

فلفل حار سليم

2 ملعقة كزبرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت سندباد

2 ملعقة كبيرة زبدة

( الطشه )

ثوم مفروم

زبدة

كزبرة جافة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير البامية بالطماطم:

1- نحضر البامية ونغسلها جيدا ثم نضعها فى مصفاة حتى تتصفى تماما ثم بعد ذلك نضعها فى فوطه وننظفها جيدا ثم نجمعها و نشقها بفتحه بسيطة من المنتصف وذلك حتى تتشرب من صلصة الطماطم).

2- نحضر حله على النار ونضع بها زبدة وزيت وننزل بالبصل حتى يدبل ثم ننزل بالثوم المفروم ونقلب جيدا حتى يدبل البصل ولا يتحمر ثم ننزل بالبامية الزيرو عليهم.

3- ونقلب وتشوح مع رشة ملح ونقطع قرن فلفل حار أحمر شرائح على البامية، و نشوح ثم ننزل باللحمة المسلوقة على البامية، و نضيف عصرة ليمون و نشوح.

4- ثم ننزل بالطماطم المبشورة بدون تسبيك ونضع الملح والفلفل الأسود، ونتركها تغلي حتى تتشرب من كل السوائل الموجودة بها، ونغطيها حتى تحتفظ بلونها الأخضر.

5- ثم نضع كوب مرقة ونتركها تغلي حتى تكمل تسويتها، وتأخذ غلوتين ونغطى عليها ثم نضع عليها كزبرة خضراء بدون عيدان ونقلب.

6- ثم نحضر طاجن ونضع به الباميه باللحم، ونبدأ بعمل الطشه

7- نضع طاسة على النار بها زبدة ونضع الثوم، ونقلبه فى الزبدة ثم نضع عليه الكزبرة الجافة حتى يأخذوا نفس اللون، ونطش الباميه عند التقديم مباشرة.