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مرأة

تقوي المناعة وصحة العين أبرزها.. 6 فوائد غير متوقعة لـ البامية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:57 م
البامية
البامية
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آلاء حسن
تعتبر البامية من الخضروات التي لها فوائد كثيرة جدا وهي من أهم الخضراوات الغنية بالفيتامينات A ‘ B1 ‘ B3 ‘ B6 ‘ C’ K، وللبامية فوائد صحية عديدة.

وقدمت سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، فوائد البامية الصحية: 
- الوقاية من هشاشة العظام
- تعطي البشرة النضارة
- تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم 
- تقوي المناعة وتعالج البرد بسبب غناها بفيتامين C
- تسهل عملية الهضم لغناها بالألياف 
- تحافظ على صحة العين


مقادير البامية بالطماطم:

بامية زيرو
كيلو لحمة ضانى مسلوقة
نصف كيلو طماطم مبشورة
2 بصل مفروم
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
فلفل حار سليم
2 ملعقة كزبرة مفرومة
2 ملعقة كبيرة زيت سندباد
2 ملعقة كبيرة زبدة

( الطشه )
ثوم مفروم
زبدة
كزبرة جافة
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير البامية بالطماطم:

1- نحضر البامية ونغسلها جيدا ثم نضعها فى مصفاة حتى تتصفى تماما ثم بعد ذلك نضعها فى فوطه وننظفها جيدا ثم نجمعها و نشقها بفتحه بسيطة من المنتصف وذلك حتى تتشرب من صلصة الطماطم).

2- نحضر حله على النار ونضع بها زبدة وزيت وننزل بالبصل حتى يدبل ثم ننزل بالثوم المفروم ونقلب جيدا حتى يدبل البصل ولا يتحمر ثم ننزل بالبامية الزيرو عليهم.

3- ونقلب وتشوح مع رشة ملح ونقطع قرن فلفل حار أحمر شرائح على البامية، و نشوح ثم ننزل باللحمة المسلوقة على البامية، و نضيف عصرة ليمون و نشوح.

4- ثم ننزل بالطماطم المبشورة بدون تسبيك ونضع الملح والفلفل الأسود، ونتركها تغلي حتى تتشرب من كل السوائل الموجودة بها، ونغطيها حتى تحتفظ بلونها الأخضر.

5- ثم نضع كوب مرقة ونتركها تغلي حتى تكمل تسويتها، وتأخذ غلوتين ونغطى عليها ثم نضع عليها كزبرة خضراء بدون عيدان ونقلب.

6- ثم نحضر طاجن ونضع به الباميه باللحم، ونبدأ بعمل الطشه

7- نضع طاسة على النار بها زبدة ونضع الثوم، ونقلبه فى الزبدة ثم نضع عليه الكزبرة الجافة حتى يأخذوا نفس اللون، ونطش الباميه عند التقديم مباشرة.
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