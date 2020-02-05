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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل راهبات دير السيدة العذراء والملاك ميخائيل بكوينزلاند بأستراليا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:05 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، الراهبة يوليانة والراهبة فيرونيا من دير القديسة دميانة بالبراري.

يأتى لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع الراهبتين قبل سفرهما إلى دير السيدة العذراء والملاك ميخائيل بكوينزلاند، أستراليا.

يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالأنبا رويس بالعباسية.

يحضر العظة مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، حيث يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية للحاضرين.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني شارك في السيمنار السنوي لمجمع كهنة المعادي الذي استمر على مدى يومين ناقش خلاله مفهوم الأبوة.
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