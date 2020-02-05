خلال مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني .. مقتل خبراء من حزب الله وإيران

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، عن سقوط مئات القتلى من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران، خلال المعارك الأخيرة في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء.





وأشار إلى أن هذه المعارك ما زالت مستمرة والميليشيا تتكتم على خسائرها الحقيقية، بحسب شبكة العربية.





ووصف الإرياني المعركة مع ما أسماه "المشروع الفارسي ومرتزقته من الميليشيا الحوثية"، بأنها "معركة فاصلة ومصيرية ونتيجتها الحتمية بإذن الله هي النصر"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.





ولفت إلى ‏أن الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية سطر ملاحم بطولية وخاض معارك وجها لوجه مع مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء