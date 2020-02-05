محارق ووهان.. الصين تحرق جثث ضحايا كورونا ولا توجد عمالة كافية..صور

تعمل محارق إقليم ووهان في الصين على مدار الساعة لمواجهة جثث ضحايا فيروس كورونا الجديد.





وبحسب "ديلي ميل"، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى من الفيروس إلى 490 في الصين يوم الأربعاء.





يجب أن يتم حرق جثث الضحايا الذين ماتوا من الفيروس بدلًا من دفنهم، وفقًا لتوجيهات أصدرتها لجنة الصحة الوطنية الصينية في 1 فبراير.





وكشف عامل حرق جثث - في مركز تفشي فيروس كورونا- عن ساعات العمل الطويلة التي استغرقها هو وزملاؤه لنقل الجثث من المستشفيات والمنازل الخاصة.





وفقًا لما قاله يون، فإن 100 كيس على الأقل من الجثث مطلوبة يوميًا. يتم جمع الجثث من المستشفيات الرئيسية الثلاثة في ووهان بالإضافة إلى المستشفيات الصغيرة الأخرى ، وكذلك المساكن الخاصة.





وصرح بأنه:"منذ 28 يناير يعمل 90% من موظفينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع..لم نتمكن من العودة إلى بيوتنا".





وأوضح أن دور الجنازة في ووهان تكافح من أجل مواجهة تدفق الجثث. وقال "إن جميع الموظفين تقريبا في كل بيت جنازة في ووهان مجهزون بالكامل، وجميع غرف حرق الجثث في ووهان تعمل 24 ساعة"



