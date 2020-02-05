صدى البلد يدق ناقوس الخطر.. بناء أبراج على خط الصرف بحدائق حلوان .. ورئيس الحي: على جثتي

قام عدد من الاشخاص بحفر قطعة ارض بمنطقة حدائق حلوان بكورنيش النيل على خط "الصرف الصحى " استعداد لبناء برج سكني دون تصريح ، مما يؤدي الى تعرض المنطقة للخطر بسبب بنائه على خط الصرف الصحي.





وناشد عدد من الأهالي محافظ القاهرة ورئيس الحي بوقف الحفر لعدم بناء البرج الذي يهدد حياة المواطنين مؤكدين انه بعد ردمه من قبل الحي قام بعض الأشخاص بحفره مرة اخرى.









ومن جانبه قال اللواء ايمن جبريل رئيس حي المعصرة انه فور علمه بالحفر ، توجه الى مكان قطعة الارض وجه بردم "اللبشة" التي قاموا بالتعدي عليها لافتا إلى انه بالفعل قام بالردم لعدم بناء اي مخالفات .





واضاف جبريل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان قطعة الارض الذي قام بردمها تقع فوق خط للصرف الصحي الرئيسي للمنطقة مما يسبب أزمة وخطر على المنطقة ، مؤكدا انه لن يسمح ببناء هذا العقار الذي يهدد المنطقة او اَي عقار مخالف.





واضاف جبريل انه ابلغ اللواء مساعد مدير الامن لقطاع الجنوب وحضرت قوة من قسم شرطة المعصرة وقام بتأمين المنطقة وتعيين مخبرين سريين لمتابعة اى استئناف لاعمال الحفر ، لافتا إلى انه ابلغ شرطة المرافق ايضا .



