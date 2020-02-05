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رياضة

طلب جديد لـ فايلر من لجنة التخطيط في الأهلي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:58 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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عبدالحكيم أبو علم
يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق السفر إلى الإمارات مبكرا وقبل مباراة السوبر المصري  بوقت كاف لفرض حالة من التركيز والإنضباط داخل الصفوف الحمراء.

وكشف مصدر خاص أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة نقل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الي لجنة التخطيط في إجتماع اليوم  وهو ما وافقت عليه اللجنة حال الاستقرار بشكل رسمي ونهائي على السفر مبكرا من قبل فايلر

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في بطولة السوبر المصري يوم ٢٠ من الشهر الجاري في أبو ظبي بالإمارات.
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