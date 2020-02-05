أهالي الصيادين العائدين من اليمن: سجدنا شكرا لله بعد تدخل الرئيس السيسي ..فيديو

فرحت إن بابا رجعلنا بالسلامة، كنا خايفين منشوفش بابا تانى، والسيسي رجعلنا بابا تانى، بتلك الكلمات قال احمد إبن أحد الصيادين المفرج عنهم امس من قبل السلطات اليمنية.





وقال الحاج رجب والد تامر رجب احد الصيادين المفرج عنهم، ان مصر ستظل كبيرة بين الدول وام الدنيا وستحيا دائما برئيسها الذى لا يغمض له جفن طول ما حد من ابنائه في ازمة.





وأضاف، على مدار شهرين لم تر عينى النوم خوفا علي ابنى وزملائه ولا يخلو منزل من منازلنا من حاله البكاء المستمر خوفا من ضياع مستقبل ابنائنا بعد احتجازهم.





وأشارت والدة احد الصيادين المفرج عنهم، انها كانت تصلي وتدعى من المولى تعالي ان يفك كرب ابنها وشقيقها فهم صيادون خرجوا للبحث عن رزقهم ولم يقترفوا ذنبا وتم احتجازهم باحد السجون .









وتابعت، انها فور مشاهدة ابنها وشقيقها عبر شاشة التليفزيون لحظة وصولهم بالطائرة لأرض الوطن لم تتمالك نفسها من الفرحة وسجدت شكرا لله علي عودتهم وخرجت مسرعه الي ديوان عام محافظة دمياط لاستقبالهم والاحتفال بهم مع المسئولين وقالت .. نفسي اشوف الرئيس عشان اشكره علي اللي عمله مع ولادنا ورجعهم لنا سالمين.





وقال رجب نصر صاحب مركب المصطفي الهادى ، احد المراكب العائدة ، ستظل مصر تضرب الأمثلة في الحفاظ علي أبنائها ومقدرين الدور الذي لعبته أجهزة الدولة من أجل إعادة أبنائها والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.





مشيرا ، الي ان الحوثيين قاموا بضبط المركبين "وان تو" و"المصطفى الهادي" في المياه الإقليمية بعدما تعطلتا وجرفهما التيار، فاحتجزاهما بدعوى إختراق المياه الإقليمية بميناء الصليف في اليمن، فيما تم احتجاز البحارة في السجن المركزي في مدينة الحُديدة وعلى متن كل مركب 16 صيادا.





وعلي مدار الشهرين المفاوضات مستمرة الى ان تدخل الرئيس السيسي بنفسه للافراج عنا قائلا" ريسنا له كلمته المسموعه بين الدول لانه كبير بوطنيته وحبه لشعبه".





وقال مروان محمد أحد الصيادين العائدين : لم نتعرض لتعد أو عنف على يد الحوثيين، ولكنهم احتجزونا بعد تعطل مراكبنا، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات الأمنية التي أعادتهم إلى أرض الوطن سالمين حيث استقبلتهم وزيرة الهجرة بعد العودة على متن طائرة خاصة، وأحضروا لهم الملابس والطعام.





وأضاف "مروان"، إن اليمن في حالة حرب والطيران متوقف هناك ولولا تدخل الدولة المصرية وإرسال طائرة خاصة لما كنا سنعود ولولا تدخل حكومتنا المصرية وعلي راسها رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ومن جانبه صرح حمدى الغرباوي نقيب الصيادين بعزبة البرج ، انه علي مدار الشهرين كان هناك تواصل وتنسيق بين اجهزة الدولة والسلطات اليمنية .





وأضاف انه تم الإفراج عن طاقم المركبين، وعادوا إلى القاهرة في أمان الله وحفظه على متن طائرة خاصة، وكان في استقبالهم ممثلين عن الجهات الرسمية والأمنية في الدولة، حيث تلقوا معاملة طيبة للغاية، ولكن لا تزال المركبين متحفظا عليهما لحين صدور قرار بشأنهما من قبل السلطات اليمنية بعد تحققهم من دخول المركبين بشكل اضطراري.



