أول تعليق من المصري البورسعيدي على لقاء نهضة بركان بالكونفيدرالية

أسفرت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة كأس الكونفيدرالية، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.
وأوقعت القرعة فريق بيراميدز في مواجهة زاناكو الزامبي ، بينما أوقعت المصري في صدام قوي مع نظيره نهضة بركان المغربي.
وقال حمد إبراهيم مساعد إيهاب جلال مدرب المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "جاهزون لمواجهة أي فريق في البطولة، بالتأكيد الصدام مع نهضة بركان أمر ليس سهلًا لكن لدينا الخبرة الإفريقية ونملك عدد من اللاعبين على مستوى عالٍ".
وتابع: "سنستعد لخوض المباراة بعدد من المعسكرات، وبالتأكيد نحن ننافس على اللقب لذلك ستكون جميع المباريات صعبة".
وتقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي يوم 1 مارس على ملاعب الفرق المتأهل بصفته صاحب المركز الثاني ، بينما تقام مباراة العودة يوم 8 مارس، على ملاعب الفرق المتأهلة بصفتها صاحب الصدارة في مجموعاتها.