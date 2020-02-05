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رياضة

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه صن داونز.. والزمالك يصطدم بالترجي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:20 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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إسماعيل محمود
أسفرت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.

واصطدم النادي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي  ، بينما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي  الترجي الرياضي التونسي  في دور ربع النهائي.

وجاءت باقي المباريات كالآتي

الرجاء المغربي - مازيمبي الكونغولي 

النجم الساحلي التونسي - الوداد المغربي


وتقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي على ملاعب الفرق أصحاب المركز الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما تقام مباراة العودة على ملاعب الفرق أصحاب صدارة مجموعاتها في دور المجموعات ،أحد يومي 6 أو 7 مارس.

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